Roma oggi sciopero ATAC di 4 Ore

Oggi a Roma si svolge uno sciopero di 4 ore dell'ATAC, dalle 20:00 alle 24:00. Durante questo intervallo, saranno sospese le corse di bus e tram gestiti dall'azienda pubblica. Restano attive le linee metropolitane e quelle gestite da operatori privati. Si consiglia di pianificare gli spostamenti con anticipo e di verificare eventuali aggiornamenti sui servizi.

Dalle 20:00 alle 24:00 stop a bus e tram. Restano regolari le metropolitane e le linee gestite dai privati. Roma si prepara a una serata di possibili disagi sul fronte della mobilità pubblica. Per la serata di oggi, i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb e Orsa hanno proclamato due distinte azioni di sciopero che interesseranno il personale Atac. L'agitazione avrà una durata di quattro ore, concentrate nella fascia serale. Orari e Modalità dell'Agitazione. Lo sciopero si svolgerà dalle ore 20:00 alle ore 24:00. In questo arco temporale, il servizio di superficie gestito direttamente da Atac potrebbe subire forti rallentamenti, cancellazioni di corse o interruzioni totali.

Spari contro un bus di linea Atac a Roma, terrore per passeggeri e autista. «Un gesto criminale». E oggi sciopero di 4 oreNella giornata di oggi, a Roma, si è verificato un episodio di grave violenza con spari contro un autobus di linea Atac, causando timore tra i presenti.

