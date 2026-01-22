Domani sera si disputa Roma-Milan, con l’incertezza sulla presenza di Saelemaekers. Da Milanello emergono aggiornamenti sui recenti infortuni che stanno influenzando la rosa di Allegri, tra cui quello dell’esterno belga, che potrebbe essere disponibile o meno per la sfida. Analizziamo la situazione attuale e le possibili conseguenze per i rossoneri in vista della partita.

Domenica 25 gennaio, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma la sfida Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026. Per preparare al meglio la trasferta nella Capitale, oggi il Milan di Massimiliano Allegri svolge una doppia seduta di allenamento. Stamattina il Diavolo si è allenato in palestra; tra poco (a partire dalle ore 15:30) ci sarà un'altra seduta di allenamento sul campo. Dal centro sportivo dei rossoneri, Milanello, non giungono però buone notizie sul fronte Alexis Saelemaekers. Il centrocampista belga, classe 1999, era uscito, infatti, all'80' di Milan-Lecce per un problema fisico che gli esami strumentali hanno rivelato essere un risentimento all'adduttore sinistro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Roma-Milan domenica sera con o senza Saelemaekers? Cosa filtra oggi da Milanello

Leggi anche: Inter Milan, novità da Milanello su Rabiot e Gimenez: cosa filtra sul derby

Leggi anche: Allegri prepara il derby con la squadra quasi al completo! Cosa filtra da Milanello sui rossoneri

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

L'Arbitro Guida gioca a calcetto con Alexis Saelemaekers in Milan Roma

Argomenti discussi: Dove vedere la Roma stasera in diretta streaming su DAZN | DAZN News IT; Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce; Serie A, anticipi e posticipi fino alla 24^ giornata; Saelemaekers in dubbio per la Roma: Milan in ansia, cosa è successo e come sta.

Roma-Milan, arbitra Colombo: i precedenti con le due squadreRoma-Milan, in programma domani sera allo stadio Olimpico, sarà arbitrata dal sig. Colombo. I precedenti sorridono maggiormente alla Roma: con Colombo, i giallorossi hanno ottenuto 4 vittorie ... milannews.it

Verso Roma-Milan: Saelemaekers si allena a parte. A rischio per la sfida dell'OlimpicoL'ex esterno giallorosso, oggi in forza alla squadra rossonera, si è fermato dopo l'ultima gara contro il Lecce per un problema muscolare ... ilromanista.eu

Roma-Milan è sempre più vicina Gli aggiornamenti su Saelemaekers - facebook.com facebook

#RomaMilan, #Allegri nella Capitale con il Diavolo migliore: ecco la probabile #formazione - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com