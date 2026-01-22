Roma | Lancellotti CG ok a mia mozione su presidio fisso a posteggio taxi Termini

In Roma, è stata approvata in Assemblea Capitolina la mozione presentata da Lancellotti (CG) per istituire un presidio fisso della polizia locale presso il posteggio taxi di Termini. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e contrastare efficacemente l’abusivismo nella zona, garantendo un presidio stabile e più efficace nel controllo e nella tutela dei cittadini e dei visitatori.

Oggi è stata approvata in Assemblea Capitolina la mozione che "ho presentato per istituire un presidio fisso della polizia locale nell'area del drop-on del posteggio taxi della stazione Termini, al fine di contrastare finalmente in modo efficace il fenomeno dell'abusivismo". Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina della lista Civica Gualtieri, Elisabetta Lancellotti. "Si tratta di un intervento mirato in un punto nevralgico della città, dove la presenza costante delle forze di controllo è fondamentale per garantire legalità, tutelare gli operatori regolari e offrire maggiore sicurezza a cittadini e visitatori – prosegue -.

