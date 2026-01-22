Roma | controlli tra Fiumicino e la zona di Dragoncello due arresti e droga sequestrata

Nella zona tra Fiumicino e Dragoncello, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione di controllo, che ha portato all’arresto di due persone, madre e figlio, e al sequestro di droga. L’intervento fa parte delle attività di prevenzione e repressione dei reati nel territorio romano, volte a garantire maggiore sicurezza e rispetto della legalità.

Due persone, una madre e un figlio, sono state arrestate durante un’importante operazione di controllo del territorio effettuata dai finanzieri del Comando provinciale della guardia di finanza di Roma. L’intervento si è svolto tra il comune di Fiumicino e la zona romana di Dragoncello. L’operazione è iniziata ieri mattina a Fiumicino, dove una perquisizione domiciliare condotta dalle Fiamme gialle del gruppo di Ostia ha portato al rinvenimento di circa 180 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi di piccolo peso e pronta per essere distribuita. La sostanza stupefacente era custodita all’interno dell’abitazione, un elemento che ha fatto emergere ulteriori dettagli di rilevanza investigativa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma: controlli in vari quartieri, 9 arresti e droga sequestrataNella giornata di oggi, i carabinieri di Roma hanno effettuato controlli in diversi quartieri della città, arrestando nove persone e sequestrando sostanze stupefacenti.

