roma colpo di pistola contro un bus di linea

Mercoledì 21 gennaio, intorno alle 19:50, un bus della linea 46B a Roma è stato colpito da un colpo di arma da fuoco durante il servizio serale. Nessuna persona è rimasta ferita; le autorità stanno indagando sull’episodio, che rappresenta un grave episodio di violenza nel trasporto pubblico della città.

Spari contro un bus della linea 46B. Il mezzo - nella serata di mercoledì 21 gennaio, intorno alle 19:50 - è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco mentre svolgeva servizio. Lo rende noto Atac in una nota e sottolinea che "sta collaborando attivamente alle indagini delle Forze dell’Ordine e assumerà - di concerto con gli uffici competenti di Roma Capitale, con le autorità preposte alla pubblica sicurezza e con i propri servizi di ispezione e vigilanza - ogni iniziativa per garantire la massima sicurezza del personale e dei clienti". E ancora: "Il gesto inqualificabile ha messo a rischio l'incolumità dei passeggeri e del conducente, ha creato disagi agli utenti del trasporto di un intero quartiere e costretto l’azienda alla temporanea sospensione del servizio sulla linea. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma Torrevecchia, colpo di pistola contro un autobus dell'Atac pieno di passeggeri alle 8 di seraPaura sul 46B in via Francesco Giuseppe Commendone, la pallottola ha attraversato la cabina affollata. Si indaga ... roma.corriere.it

Bus Atac presi di mira tra Torrevecchia e Primavalle: prima uno sparo, poi un sasso. Nessun ferito (VIDEO)L'episodio intorno alle 20 di mercoledì 21 gennaio. Coinvolta una vettura che fa servizio sulla linea 46B, che dopo due ore a poca distanza ha visto un altro mezzo colpito da un sasso. Nessun ferito i ... romatoday.it

