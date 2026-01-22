A Trigoria si intensificano le operazioni di mercato della Roma, con Massara impegnato a trovare un esterno offensivo mancino di piede destro, in seguito all’uscita di Bailey. L’obiettivo è rafforzare il reparto con un profilo che rispetti gli equilibri tecnici e le esigenze di sostenibilità economica, per supportare il progetto di Gasperini. La ricerca prosegue con attenzione alle opportunità di mercato più idonee.

A Trigoria si accende il mercato della Roma: dopo l’uscita di Bailey, il direttore sportivo Massara ha avviato la ricerca di un esterno offensivo mancino di piede destro per completare il reparto a disposizione di Gian Piero Gasperini, con priorità dettate da equilibri tecnici e sostenibilità economica. La mossa iniziale è stata obbligata. L’addio di Leon Bailey ha liberato spazio in rosa e soprattutto a bilancio, permettendo ai giallorossi di riorientare le risorse. L’operazione, tra prestito e ingaggio, era costata circa quattro milioni e il rientro all’ Aston Villa ha consentito di recuperare parte dell’investimento estivo, complice anche l’infortunio di McGinn che ha spinto il club inglese ad accelerare il ritorno del giamaicano a Birmingham. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, caccia all’esterno: Massara lavora sulle ali per Gasperini

Leggi anche: Roma, da Mancini a Celik: Massara lavora sui rinnovi

Leggi anche: Calciomercato Roma, idea sull’esterno per gennaio: Massara osserva Godts

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Roma, ora è caccia all’esterno. Da Carrasco a Godts: tutti i nomi; Bailey lascia la Roma: Massara a caccia di un nuovo Lookman; Gasperini tra Champions e frecciate: Roma, Malen è meglio di Zirkzee. Ora caccia all’esterno sinistro; Ora bisogna cedere Dovbyk o Ferguson. Fortini prende tempo, Dragusin aspetta.

È caccia all’esterno: Fortini libera TsimikasZirkzee è un capitolo ormai chiuso, Ferguson ha chiesto e ottenuto di rimanere in giallorosso fino al termine della stagione. Da queste premesse occorre partire per cercare di leggere le ultime mosse ... ilromanista.eu

Bailey se ne va, la Roma si mette a caccia di un esternoBailey se ne va, la Roma si mette a caccia di un esterno - Il Corriere della Sera - Bailey saluta e se ne va. Torna all'Aston Villa. In anticipo. Ma non a sorpresa. Il giamaicano, sul... - Marione.net ... marione.net

Bailey se ne va, la Roma si mette a caccia di un esterno CORRIERE DELLA SERA Bailey saluta e se ne va. Torna all'Aston Villa. In anticipo. Ma non a sorpresa. Il giamaicano, sul mercato già dalla fine del 2025, ha interrotto il rapporto con Gasperini — e con l - facebook.com facebook

Bailey se ne va, la Roma si mette a caccia di un esterno bit.ly/3YLGb3o #AsRoma x.com