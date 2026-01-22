Roma | Battilocchio FI oggi in visita a impianto Montespaccato grave atto vandalico

Oggi, Alessandro Battilocchio, presidente della commissione parlamentare sulle Periferie di Forza Italia, visiterà l’impianto sportivo Don Pino Puglisi a Montespaccato, Roma, gravemente danneggiato da un atto vandalico. L’iniziativa mira a valutare lo stato della struttura e a promuovere interventi di tutela e riqualificazione delle aree periferiche della città.

Il presidente della commissione parlamentare sulle Periferie, Alessandro Battilocchio, di Forza Italia, si recherà oggi a Montespaccato, un quartiere di Roma, dove si trova l’impianto sportivo Don Pino Puglisi, recentemente vandalizzato da ignoti. Questa informazione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale. “Porto le mie vicinanza e solidarietà, e quella della Commissione, ai ragazzi del progetto di inclusione sociale di Talento e Tenacia, vittime del danneggiamento dei locali avvenuto stanotte – spiega Battilocchio -. Il Montespaccato calcio rappresenta una bellissima realtà di rinascita e di partecipazione di un intero quartiere, che ha scelto di aderire, con una partecipazione consapevole, a un percorso di legalità e impegno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

