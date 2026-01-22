Roma: Atac comunica di essere impegnata nelle indagini dopo il grave episodio di ieri sulla linea 46B, durante il quale un autobus è stato colpito da alcuni spari. L’azienda si tutela e garantisce la sicurezza dei suoi dipendenti e clienti, collaborando con le forze dell’ordine per fare luce sull’accaduto. La sicurezza dei mezzi e delle persone rimane una priorità per Atac.

In merito all’incidente verificatosi ieri lungo la linea 46B, durante il quale un autobus è stato colpito da un proiettile mentre era in servizio, Atac ha comunicato di essere attivamente coinvolta nelle indagini condotte dalle forze dell’ordine. L’azienda, insieme agli uffici competenti di Roma Capitale e alle autorità preposte alla pubblica sicurezza, sta adottando ogni misura necessaria per garantire la massima sicurezza sia per il personale che per i clienti. Questo è quanto si legge in una nota ufficiale dell’azienda comunale dedicata al trasporto pubblico locale di Roma, Atac. Il gesto inqualificabile ha messo a serio rischio l’incolumità dei passeggeri e del conducente – prosegue la nota – causando disagi significativi agli utenti del trasporto pubblico di un intero quartiere e costringendo l’azienda a sospendere temporaneamente il servizio sulla linea. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Atac, gravissimi spari contro bus, azienda tutelera’ dipendenti e clienti

Spari contro un bus Atac a Torrevecchia: poco dopo preso a sassate un altro mezzo della stessa lineaNella giornata di oggi, a Roma, si sono verificati due episodi di violenza contro i mezzi pubblici Atac.

Leggi anche: Roma: spari contro bus a Torrevecchia, nessun ferito, indagini in corso

