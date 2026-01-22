Roma | Anaao Assomed Lazio condanniamo l’ennesima aggressione ai danni di un medico

Roma, Anaao Assomed Lazio condanna con fermezza l’ultima aggressione subita da un medico dell’Ospedale Vannini, colpito da un paziente in stato confusionale. Eventi come questi evidenziano la necessità di interventi immediati e condivisi da parte delle istituzioni per garantire la sicurezza del personale sanitario e preservare la qualità dell’assistenza. È fondamentale affrontare con tempestività e determinazione questa problematica, affinché simili episodi non si ripetano.

Quanto accaduto all'Ospedale Vannini, con l'ennesima gravissima aggressione da parte di un paziente in stato confusionale ai danni del collega medico di pronto soccorso, "richiede una presa di posizione forte e un intervento immediato da parte di tutte le Istituzioni". Questa affermazione è stata rilasciata in una nota da Aldo Di Blasi, segretario regionale Anaao Assomed Lazio. "La confusione gestionale in cui versa attualmente l'Ospedale Vannini – aggiunge Di Blasi – è la pre-condizione che consente il verificarsi di situazioni di scarsa tutela per l'attività degli operatori sanitari, i quali si trovano a dover affrontare un'utenza che sfoga su di loro le proprie insoddisfazioni per servizi che sono costantemente in sofferenza.

