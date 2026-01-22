Roberto il ' postino del mare' che salva i sogni alla deriva | in 20 anni ha recuperato 650 ' message in a bottle'

Roberto Regnoli, conosciuto come il 'postino del mare', dedica il suo tempo a recuperare messaggi e bottiglie portate dalle onde sulle spiagge del Molise e della Puglia. In vent'anni, ha raccolto oltre 650 'message in a bottle', contribuendo a preservare storie e sogni inviati dal mare. La sua attività testimonia un gesto di attenzione e rispetto verso le persone e l’ambiente marino.

C'è chi in spiaggia cerca e raccoglie conchiglie e chi, come il dottor Roberto Regnoli, cerca bigliettini nelle bottiglie che le mareggiate trascinano sulle spiagge del Molise e della Puglia.Dal 2004, quello che era iniziato come un semplice passatempo durante le passeggiate con i suoi fedeli.

