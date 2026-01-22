Robbie Williams, celebre artista britannico, ha recentemente condiviso pubblicamente di soffrire di ansia sociale. A 52 anni, ha raccontato le difficoltà nel gestire incontri e situazioni sociali, evidenziando l’importanza di strategie per affrontare questo problema. La sua testimonianza offre uno spunto di riflessione su come l’ansia possa influire sulla vita quotidiana e sull’importanza di trovare modi per migliorare il proprio benessere.

C onfessione social per Robbie Williams, 52 anni il prossimo 13 febbraio. Il 4 gennaio la popstar britannica ed ex dei Take That ha scritto sulla sua pagina Instagram: « Non così tanto tempo fa, avevo un’agenda sociale fitta: tre giorni di persone, risate e chiacchiere non-stop. ma nuove persone? Dovevo concentrarmi, pensare a cosa chiedere, come rispondere, evitare di dire sciocchezze». In un post che ha il sapore della confessione, Robbie Williams ha ammesso candidamente di soffrire di ansia sociale, mostrando una vulnerabilità rara per una star del suo calibro. «Qualcuno ha trovato un modo per sentirsi più calmo nelle situazioni sociali senza diventare un’altra persona?», è la domanda che il cantante pone ai suoi follwer. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Robbie Williams confessa di soffrire di ansia sociale: le strategie per stare meglio

Leggi anche: Robbie Williams teme di perdere la vista per le iniezioni dimagranti

Leggi anche: Robbie Williams: "Sto diventando cieco per le iniezioni fatte per dimagrire"

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Robbie Williams confessa di soffrire di ansia sociale: le strategie per stare meglio; Robbie Williams torna a sorpresa con BRITPOP: l’album che riscrive il suo passato.

Robbie Williams sorprende tutti con l’uscita anticipata dell’album BritpopRobbie Williams sorprende con BRITPOP, un album ricco di collaborazioni che punta a superare i Beatles nelle classifiche UK. notiziemusica.it

Robbie Williams: Britpop è un guanto di sfida ai Beatles e agli OasisNel suo nuovo album in studio, Britpop, Robbie Williams rivisita gli anni ‘90, tra chitarre taglienti e una ritrovata libertà creativa ... billboard.it

Robbie Williams è a un passo da un traguardo storico: con “Britpop” potrebbe conquistare il sedicesimo album al Numero Uno nel Regno Unito, superando il record dei Beatles, fermi a quota 15. L’avete ascoltato https://www.sentireascoltare.com/news/rob facebook

Robbie Williams a sorpresa pubblica il nuovo album “Britpop” #RobbieWilliams #Britpop x.com