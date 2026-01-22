Roba da matti Apericollage

Roba da Matti – Apericollage è un ciclo di laboratori creativi e aperitivi organizzati presso la Pizzeria de L’Alba. Giovedì 29 gennaio si svolgerà il prossimo appuntamento, condotto da Stefania De Cristoforo, arteterapeuta di Apiart. Un’occasione per sperimentare tecniche artistiche in un ambiente informale, unendo creatività e convivialità. L’evento è pensato per chi desidera dedicare del tempo a sé stesso e scoprire nuove modalità espressive.

ROBA DA MATTI – APERICOLLAGEUn ciclo di laboratori creativi e aperitivi presso la Pizzeria de L'AlbaGiovedì 29 gennaio nuovo appuntamento di "Roba da Matti – Apericollage", un ciclo di laboratori creativi condotti da Stefania De Cristofaro, arteterapeuta Apiart, in collaborazione con Roba da.

