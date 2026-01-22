RIVOLUZIONE RAI1 | TALE E QUALE SHOW THE VOICE E BALLANDO NEL MIRINO DEI VERTICI

Rai1 si impegna a rafforzare la propria offerta televisiva puntando sui principali show di punta. Tale e Quale Show, The Voice e Ballando con le Stelle sono al centro di questa strategia, con l’obiettivo di consolidare la loro presenza ai vertici degli ascolti. Una rinnovata attenzione ai programmi di maggior successo, per mantenere e rafforzare la posizione di leadership della rete pubblica.

Rivoluzione Rai1 con l’obiettivo di consolidare la forza del trittico degli show più amati dell’ammiraglia della Tv di Stato. Ecco cosa succederà a Tale e Quale Show, The Voice e Ballando con le Stelle. Pur amatissimo, si intravede qualche scricchiolio a Tale e Quale Show, il talent show di Carlo Conti che occupa no stop l’autunno di RaI1 e con lo spin off Tali e Quali l’inverno con la nuova conduzione di Nicola Savino. Si rischia l’effetto Mediaset, ovvero spremere i successi con il rischio di distruggerli. I vertici Rai e lo stesso Conti vogliono preservare Tale e Quale e l’idea è quella di slittare l’edizione principale alla primavera 2027 se non più in là per avere un anno sabbatico: ricaricare le pile, ricreare attesa da parte dei telespettatori, rinfrescare la giuria e ritrovare un cast di celebrità come i primi anni. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Rai1 si prepara a rafforzare la propria offerta televisiva concentrandosi sui programmi di maggiore successo.

La Rai sta valutando una revisione della propria programmazione, con particolare attenzione ai principali show di intrattenimento.

