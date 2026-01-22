Ripensare l’Europa nel nuovo scenario globale

Ripensare l’Europa nel nuovo scenario globale di Simone Sparano* Per lungo tempo, l’ordine internazionale è sembrato stabile e in parte prevedibile. Tuttavia, i recenti mutamenti geopolitici e le sfide emergenti richiedono un’analisi approfondita e una riflessione critica sulla posizione e le strategie dell’Europa nel contesto globale. Questo articolo esplora le trasformazioni in atto e le possibili direzioni future per il continente, mantenendo un’analisi sobria e articolata.

di Simone Sparano* Per lungo tempo l’ordine internazionale è apparso leggibile e, in una certa misura, prevedibile. Il mondo era organizzato attorno a blocchi definiti, nati all’indomani della Seconda guerra mondiale, che dopo gli anni della Guerra Fredda sembravano essersi stabilizzati, garantendo certezze e permettendo la crescita. In quel contesto l’Europa ha costruito un progetto politico ed economico fondato su coesione, solidarietà e cooperazione, definendo i valori fondativi dell’Unione come bussola per orientare le proprie scelte. Questa impostazione ha permesso all’Europa di diventare un grande spazio di integrazione e di diritti, consentendo agli Stati membri di investire nel welfare, mentre la regia delle grandi turbolenze geopolitiche veniva lasciata ad altri.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Nba in Europa: Psg e Manchester United pronti a entrare nel nuovo basket globale (So Foot) Leggi anche: Morbillo, è allarme globale: casi in aumento del 47% in Europa e 11 milioni di contagi nel 2024 Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Governance in the Age of Opinion Argomenti discussi: Iran, Acli: Governo italiano ed Europa mettano in campo ogni iniziativa per fermare il massacro. È tempo di ripensare l’ONU - Acli; Editoriale: L’arroganza del potere; Come i fondi di coesione possono essere usati per alleviare la crisi abitativa; Rotazioni veloci e mercati compressi: per Jupiter è ora delle strategie market neutral. Dodici tesi per l’Europa. Un nuovo umanesimo per il rilancio di un’ideaL’analisi di Leonardo Domenici, ex sindaco di Firenze ed ex eurodeputato. Il Vecchio Continente deve ripensare il proprio ruolo in un contesto di crisi. msn.com Vogliamo abitare queer. Ripensare la casa come diritto, comunità e resistenza. La casa non è una “merce” come le altre: è il primo spazio in cui si esercita la dignità, la sicurezza, l’autonomia di una persona. Eppure, in Italia e in Europa, decenni di deregolam facebook LA FINE DELL'UNIONE EUROPEA Economia e geopolitica ai tempi dell'Eurosuicidio: come salvarci (grande evento a Roma con Lucio Caracciolo e Gabriele Guzzi) E' possibile ripensare l'assetto politico dell'Europa oltre il fallimento strutturale dell'Unione x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.