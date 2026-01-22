Riparte Mentre Vivevo | La zona d’interesse Kronoteatro e Rosa Matteucci

Riparte l’undicesima edizione di “Mentre Vivevo”, la rassegna di teatro e arti contemporanee organizzata da quotidianacom. L’evento si svolgerà domenica 25 gennaio presso la Sala Teatro di via Costa del Macello a Poggio Torriana, con la partecipazione della zona d’interesse, Kronoteatro e Rosa Matteucci. Un’occasione per avvicinarsi a produzioni artistiche di qualità in un contesto dedicato alla cultura e alla sperimentazione.

L'undicesima edizione di "Mentre Vivevo" - la rassegna di teatro e arti del contemporaneo curata dall'associazione quotidianacom - apre la seconda parte della stagione domenica 25 gennaio presso la Sala Teatro di via Costa del Macello a Poggio Torriana.

