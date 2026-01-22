In questa fase di mercato, il Napoli rafforza la rosa con due importanti acquisti estivi, sottolineando l’importanza di investimenti mirati. Lucca si trasferisce in Inghilterra, mentre Lang guarda alla Turchia, segnando un passo strategico per le rispettive squadre. Un’analisi delle operazioni che evidenzia come le scelte di mercato possano influenzare la stagione ormai alle porte. Tempo di lettura: 2 minuti.

Tempo di lettura: 2 minuti Si stappa il mercato del Napoli e lo fa con due pezzi della campagna acquisti estiva, che non sono costati neanche poco. L’ex Udinese lascia l’Italia dopo una prima parte di stagione dimenticabile per abbracciare il Nottingham Forest: prestito oneroso ed eventuale riscatto fissato a 40 milioni. Solo la questione infortuni non ha fatto vedere la classica fumata bianca, ma non sembrano esserci problemi per la chiusura di questa trattativa. Un sospiro di sollievo, si può dire senza mezzi termini, per il Napoli e per il giocatore. Gli azzurri mettono in tasca qualcosa e soprattutto il giocatore può cercare di dare uno slancio a una stagione che gli ha dato poco spazio, poche soddisfazioni e critiche a pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rinforzi estivi che durano mezza stagione: Lucca vola in Inghilterra, Lang guarda alla Turchia

