Rimprovera un 14enne barista viene massacrato di botte dai familiari del giovane

Il 2 gennaio scorso, i Carabinieri di Breno sono intervenuti a Bienno a seguito di una lite in un bar, che ha coinvolto un giovane e il personale. Durante l’episodio, un adolescente di 14 anni ha rimproverato un barista, che è stato successivamente aggredito violentemente dai familiari del giovane. Questo episodio evidenzia le tensioni che possono insorgere in situazioni di conflitto, richiedendo attenzione e intervento tempestivo da parte delle autorità.

Nella serata del 2 gennaio scorso, i Carabinieri della Compagnia di Breno erano intervenuti a Bienno dopo una segnalazione al 112 per una lite scoppiata all'interno di un bar del centro abitato.Secondo quanto ricostruito, un barista italiano di 53 anni avrebbe rimproverato un ragazzo di 14 anni.

