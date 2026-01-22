Rilevatori di gas venduti agli anziani a prezzi spropositati | un arresto e sequestro per 2,8 milioni

La Guardia di Finanza di Salò ha eseguito un arresto e sequestrato beni per circa 2,8 milioni di euro nell’ambito di un’indagine su vendita di rilevatori di gas a prezzi elevati agli anziani. L’operazione, coordinata dalla Procura di Brescia, ha portato alla disarticolazione di un’associazione criminale coinvolta in truffe a danno di persone vulnerabili, riciclaggio e altre attività illecite.

Nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia la Tenenza della Guardia di Finanza di Salò ha eseguito una misura cautelare personale in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale, nei confronti del dominus di un’associazione per delinquere che sarebbe stata costituita per perpetrare molteplici truffe, perlopiù nei confronti di persone fragili, e altri reati quali il riciclaggio, l’autoriciclaggio e l’intestazione fittizia. Più nel dettaglio, l’attività truffaldina sarebbe consistita nella vendita di rilevatori del gas per il tramite di operatori “porta a porta” che avrebbero fatto rilevare talvolta che fossero obbligatori per legge e avrebbero digitato nel P.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Brescia, vendevano rilevatori di gas a prezzi spropositati: un arresto e maxi sequestro da 3 milioni di euroA Brescia, è stato effettuato un arresto e un maxi sequestro da 3 milioni di euro in seguito a un'attività di vendita di rilevatori di gas a prezzi elevati.

Leggi anche: Truffe agli anziani, un arresto a Nepi: recuperati gioielli per 20mila euro

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Rilevatori di gas venduti agli anziani come obbligatori, un arresto a Brescia: il giro del presunto raggiro era milionarioUn uomo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Salò nell'ambito di un'indagine della Procura di Brescia su un presunto raggiro che avrebbe visto ... bsnews.it

Brescia, vendevano rilevatori di gas a prezzi spropositati: un arresto e maxi sequestro da 3 milioni di euroSecondo l'ipotesi investigativa, gli indagati avrebbero convinto soprattutto persone anziane ad acquistare dispositivi di rilevazione del gas, inducendole in errore sull'obbligatorietà dell'installazi ... msn.com

Glade Sense & Spray, Profumatore con sensore di movimento 36% 5,99€ INVECE DI 9,39€ https://amzn.to/45igXgH La Garanzia dalla A alla Z protegge i tuoi acquisti anche per gli articoli venduti e spediti da un venditore terzo. Gli articoli venduti e facebook