Riforma della Giustizia e dintorni | il libro di Parodi e Pellicano per capire il referendum di marzo – L’ESTARTTO

È in uscita mercoledì 21 gennaio per Compagnia editoriale Aliberti “Riforma della Giustizia e dintorni” di Cesare Parodi e Carlo Maria Pellicano. Il libro, che si avvale del contributo di Paolo Toso, si presenta come un valido strumento per comprendere la riforma della Giustizia sulla quale il Paese è chiamato a esprimersi domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026: uno strumento per tutti, per partecipare attivamente alla vita democratica fuori da ideologie e appartenenze politiche. «Una scelta», scrivono gli autori Cesare Parodi è presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Carlo Maria Pellicano è Sostituto Procuratore Generale presso la Procura Generale della Corte di Appello di Torino, Ndr «che dovrebbe essere affrontata conoscendo per sommi capi la realtà giudiziaria: c hi sono e cosa fanno i magistrati, in cosa consiste il loro lavoro, quale la differenza tra un giudice e un pubblico ministero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Referendum sulla riforma della giustizia, il governo valuta la data: ipotesi 22 marzoIl governo sta valutando la data del referendum sulla riforma della giustizia, con l’ipotesi di fissarla per il 22 marzo.

Riforma della giustizia, il referendum confermativo si terrà il 22 e il 23 marzoIl referendum confermativo sulla riforma della giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo, come deciso dal Consiglio dei Ministri.

Argomenti discussi: I contenuti del referendum costituzionale sulla giustizia e la questione dei tempi; La riforma costituzionale della separazione delle carriere dei magistrati: le ragioni del sì e del no; Liberare la giustizia e i magistrati; Il fact-checking di Barbero contro la riforma della giustizia.

