Riconosciuto a Ortignano Raggiolo un crimine di guerra nazista | risarciti gli eredi di Ferdinando Santini

A Ortignano Raggiolo è stato riconosciuto ufficialmente un crimine di guerra nazista avvenuto durante la Seconda guerra mondiale. Dopo oltre ottant'anni, gli eredi di Ferdinando Santini hanno ricevuto un risarcimento. Questo riconoscimento rappresenta un passo importante nella memoria storica e nel percorso di giustizia per le vittime di quei eventi.

A distanza di ottantadue anni è stato ufficialmente riconosciuto un crimine di guerra nazista avvenuto nel territorio di Ortignano Raggiolo. Il Tribunale di Firenze ha disposto un risarcimento a favore degli eredi di Ferdinando Santini, ucciso l’11 luglio 1944, riaffermando una verità storica e giuridica rimasta a lungo senza risposta. La sentenza, ottenuta grazie all’azione dell’avvocato Saverio Agostini dello Studio Legale Altocasentino, ha accertato la responsabilità delle forze tedesche per l’uccisione di un civile durante la ritirata dell’esercito nazista verso nord, una fase segnata da numerosi eccidi nel Casentino. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Riconosciuto a Ortignano Raggiolo un crimine di guerra nazista: risarciti gli eredi di Ferdinando Santini Riconosciuto un crimine di guerra nazista a Ortignano RaggioloA Ortignano Raggiolo, in provincia di Arezzo, è stato riconosciuto un crimine di guerra nazista avvenuto oltre ottantadue anni fa. Leggi anche: Giustizia dopo 81 anni, risarciti gli eredi di una vittima dell’eccidio di Forno Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Riconosciuto un crimine di guerra nazista a Ortignano RaggioloIl tribunale di Firenze ha sancito un risarcimento agli eredi di Ferdinando Santini, ucciso nel luglio del 1944 ... msn.com Giovane padre impiccato a un'antenna della luce, dopo 82 anni arriva il risarcimento ai discendenti per il crimine di guerraIl fatto avvenne nel 1944 a Ortignano Raggiolo, il civile fu ucciso barbaramente: riconosciuta la responsabilità tedesca ... corrierediarezzo.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.