Antonio Ricci, noto per aver creato Striscia la Notizia, si confronta con il suo ruolo di produttore e autore in vista della ripresa della nuova stagione del Tg satirico. In questa occasione, Ricci riflette sul suo percorso e sulle sfide nel mondo dell’informazione televisiva, offrendo uno sguardo inside sulle dinamiche del settore e sui progetti futuri.

Antonio Ricci, il padre di Striscia la Notizia, si racconta in occasione della partenza di una nuova stagione del Tg satirico. Un’intervista che farà sicuramente rumore. Antonio Ricci — pizzetto da guru, occhi al laser, battuta sempre pronta — dal 22 gennaio torna in onda con la creatura ideata quasi 40 anni fa: un programma sospeso tra satira, denuncia e spettacolo, che ha segnato l’ibridazione definitiva tra informazione e intrattenimento, influenzando profondamente toni, tempi e temi del racconto televisivo nazionale delle ultime quattro decadi. «Quale mente perversa poteva pensare a un’abolizione di Striscia se non semplicemente per fare polemica? Ma non abbiamo abboccato. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - RICCI: AFFARI TUOI TAROCCATO PER LANCIARE DE MARTINO E AMMAZZARE AMADEUS

Argomenti discussi: Antonio Ricci contro la Rai per Affari Tuoi che induce il gioco d'azzardo, perché Meloni non interviene?; Striscia diventa uno show e ospita Maria De Filippi; Antonio Ricci voleva Stefano De Martino a Striscia la Notizia/ Retroscena bomba: perché non si è fatto nulla; Striscia la Notizia sorprende: Maria De Filippi protagonista del nuovo show che cambia le regole della TV.

