Riccardo Mirarchi, 20 anni, ha perso la vita in circostanze tragiche durante una vacanza a Courmayeur, sotto gli occhi della fidanzata. Questa vicenda ha sconvolto la comunità, lasciando un senso di perdita e tristezza. La tragedia ricorda quanto siano fragili gli istanti e l’importanza di rispettare le regole di sicurezza nelle attività all’aperto.

Dovevano essere giorni di vacanza sulle vette di Courmayeur, ma per Riccardo Mirarchi si sono trasformati in tragedia. Il giovane, nato nel 2005, è morto ieri pomeriggio mentre sciava, schiantandosi contro un albero dopo aver perso il controllo. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi della sua fidanzata, che lo accompagnava sulla pista. Riccardo era studente di Filosofia ed Economia alla Luiss. La notizia è stata già comunicata ai genitori, che si sono messi in viaggio verso la località sciistica. «Una tragedia», ha commentato sconvolto Tommaso, suo amico e compagno di università. Il ragazzo stava percorrendo la pista 26, un tracciato che consente agli sciatori di rientrare a Dolonne, classificato come “rosso” e considerato relativamente facile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Riccardo muore così, a 20 anni, sotto gli occhi della fidanzata: tragedia immensa, chi è la vittima

“È morto sotto gli occhi della fidanzata”. Riccardo, tragedia in settimana biancaDurante una settimana bianca ai piedi del Monte Bianco, Riccardo ha perso la vita in un incidente che si è verificato sotto gli occhi della fidanzata.

Leggi anche: Tragedia sul Monte Procinto, Eleonora Ottanelli muore sotto gli occhi del fidanzato: aveva 24 anni

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Malore durante l'allenamento di calcetto: Riccardo Chetta muore a 39 anni, choc a Parabita; Courmayeur, 20enne muore contro un albero dopo aver perso controllo degli sci; Malore durante l'allenamento di calcio, Riccardo Chetta muore a 39 anni: stroncato da un infarto; Riccardo Magherini morto immobilizzato dai carabinieri, la Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia.

Riccardo muore così, a 20 anni, sotto gli occhi della fidanzata: tragedia immensa, chi è la vittimaDovevano essere giorni di vacanza sulle vette di Courmayeur, ma per Riccardo Mirarchi si sono trasformati in tragedia. Il giovane, nato nel 2005, è morto ieri ... thesocialpost.it

Riccardo Mirarchi muore a 21 anni a Courmayeur, sotto choc la fidanzata: gli sci spezzati, la mascherina esplosa e il casco volato a 7 metriMorto contro un albero davanti agli occhi della fidanzata, nell'ultima discesa della giornata sugli sci, a Courmayeur. Riccardo Mirarchi, di 21 anni, di Roma, stava scendendo lungo ... msn.com

Tragedia a Collepasso: muore improvvisamente Riccardo Chetta, 39 anni, durante un allenamento Un improvviso malore ha stroncato la vita di Riccardo Chetta, 39 anni, durante un allenamento serale della squadra amatoriale Parabita City sul campo sport - facebook.com facebook

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia: 140.000 euro ai familiari di Riccardo Magherini. Firenze, 2014. Immobilizzato a terra dai carabinieri durante un fermo, Riccardo muore a 39 anni. Per Strasburgo le modalità dell’intervento sono state x.com