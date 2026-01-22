Giuseppe Conte ha ricordato Riccardo Mirarchi, giovane attivista del Movimento 5 Stelle, scomparso in un incidente sugli sci a Courmayeur. Mirarchi era una figura impegnata nel panorama politico e sociale, e la sua perdita è stata segnalata sui social dal leader del M5S. La notizia sottolinea l'importanza di ricordare il contributo di Mirarchi all’interno del movimento e il suo impegno civico.

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha espresso il suo cordoglio per Riccardo Mirarchi, il giovane di 21 anni morto in un incidente sugli sci a Courmayeur. Conte ha rivelato che Mirarchi era attivo nel Network giovani del Movimento, la sezione under 36 del partito. Conte ricorda Riccardo Mirarchi Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha dedicato un post su Facebook a Riccardo Mirarchi, il 21enne morto a Courmayeur per un incidente sugli sci. Il ragazzo, ha spiegato Conte, faceva parte del Network giovani del Movimento 5 Stelle, l’organo del partito dedicato agli iscritti con meno di 36 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Riccardo Mirarchi morto a Courmayeur, Giuseppe Conte lo ricorda sui social: "Era attivo nel M5S"

Chi era Riccardo Mirarchi, attivista del M5s e studente morto sugli sci a CourmayeurRiccardo Mirarchi, giovane attivista del Movimento 5 Stelle e studente di 20 anni, è deceduto ieri pomeriggio in un incidente sugli sci a Courmayeur.

Chi era Riccardo Mirarchi, attivista del M5s e studente morto in un incidente sugli sci a CourmayeurRiccardo Mirarchi, giovane attivista del Movimento 5 Stelle e studente alla Luiss, è morto in un incidente sugli sci a Courmayeur.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Courmayeur: Riccardo Mirarchi muore sugli sci contro un albero davanti alla fidanzata; Riccardo Mirarchi, chi era il 20enne romano morto sugli sci a Courmayeur: l'incidente davanti alla fidanzata, si è schiantato contro un albero; Riccardo Mirarchi si schianta con gli sci e muore davanti alla fidanzata: la mascherina esplosa e il casco schizzato a 7 metri; Courmayeur, 20enne muore contro un albero dopo aver perso controllo degli sci.

Chi era Riccardo Mirarchi, morto in un incidente sugli sci a Courmayeur sotto gli occhi della fidanzataRiccardo Mirarchi, 20 anni, è morto in un tragico incidente sugli sci a Courmayeur: stava rientrando a valle quando si è schiantato contro un albero ... tag24.it

Chi era Riccardo Mirarchi, il ragazzo morto in un incidente in sci a CourmayeurMorto contro un albero davanti agli occhi della fidanzata, nell'ultima discesa della giornata sugli sci, a Courmayeur. Riccardo Mirarchi, di 21 anni, di Roma, stava scendendo lungo la pista 26 del ... tg24.sky.it

Riccardo Mirarchi ci ha lasciati. Era fortemente impegnato a completare i suoi studi universitari per inseguire i suoi sogni. Ma era anche appassionato alla vita civile e politica del nostro Paese. Lo abbiamo avuto al fianco, in prima fila, nelle nostre battaglie polit - facebook.com facebook

Riccardo Mirarchi muore a Courmayeur. Fatale una caduta sugli sci sulla pista 26 ift.tt/rGfJhPV x.com