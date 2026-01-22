Riccardo Bennardo il bomber 2011 che cresce nel Bologna | fisico tecnica e fiuto del gol

Riccardo Bennardo, nato nel 2011, si distingue come giovane centravanti cresciuto nel settore giovanile del Bologna. Con un fisico imponente di 1,88 metri, combina tecnica e senso del gol per essere un attaccante completo. Capace di attaccare la profondità, sfruttare le sponde e muoversi intelligentemente in area, rappresenta un talento promettente nel panorama calcistico emergente.

Centravanti moderno da 1,88: attacca la profondità, gioca di sponda e si muove da “predatore d’area”. Sul talento napoletano, secondo indiscrezioni, iniziano ad affacciarsi anche attenzioni dall’estero Riccardo Bennardo, classe 2011, è un attaccante del Bologna FC 1909 che sta iniziando a far parlare di sé nel panorama giovanile. Alto 1,88, abbina un impatto fisico già significativo a movenze da centravanti “di razza”: presenza in area, tempi di attacco sul primo palo e la capacità di farsi trovare pronto negli ultimi metri, con quella fame tipica dei finalizzatori naturali. Il profilo ricorda, per caratteristiche e interpretazione del ruolo, un numero 9 moderno: tecnico, dinamico, capace di attaccare la profondità con aggressività e intelligenza, ma anche di partecipare alla manovra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

