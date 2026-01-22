Riccardo Alberto Mangiacapra verso Casa Sanremo Writers 2026 | un romanzo che diventa incontro

Riccardo Alberto Mangiacapra si avvicina a Casa Sanremo Writers 2026 con un romanzo che diventa più di una semplice storia. Per lui, scrivere è diventare parte di un dialogo, un modo per incontrare e capire gli altri. La sua penna si trasforma in un ponte tra le parole e le emozioni che emergono quando si condivide un testo. È un momento di confronto che va oltre la pagina, un’occasione per ascoltare e lasciarsi coinvolgere.

C'è un momento, per chi scrive, in cui la pagina smette di essere solo carta e diventa relazione: domande, sguardi, ascolto. Per Riccardo Alberto Mangiacapra quel momento ha un nome preciso: Casa Sanremo Writers 2026, dove l'autore porterà il suo romanzo La tela di Archimede durante la settimana del Festival. Un approdo che ha il sapore di una tappa emotiva prima ancora che professionale, in una città— Sanremo —sentita come familiare, per legami affettivi e memorie personali. Sanremo come luogo simbolico. Partecipare a Casa Sanremo Writers significa entrare in un contesto intensissimo, dove la città si trasforma e le storie trovano nuovi ascoltatori.

