Ribaltamento della stazione rassicurazioni dal vice sindaco sulla fine dei lavori
Il vice sindaco di Lecce ha confermato che i lavori di ribaltamento della stazione ferroviaria saranno completati entro la fine di giugno. La consegna delle opere è prevista per questa data, segnando un passo importante per il miglioramento della struttura. La fine dei lavori garantirà un servizio più efficiente e sicuro per i pendolari e la città.
LECCE – La consegna delle opere del ribaltamento della stazione ferroviaria è prevista per la fine di giugno. Lo ha confermato il vice sindaco di Lecce, Roberto Giordano Anguilla, durante la seduta della Commissione Lavori Pubblici.Dopo una lunga attesa e una serie di problemi e imprevisti che.🔗 Leggi su Lecceprima.it
