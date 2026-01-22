Ribaltamento della stazione rassicurazioni dal vice sindaco sulla fine dei lavori

Il vice sindaco di Lecce ha confermato che i lavori di ribaltamento della stazione ferroviaria saranno completati entro la fine di giugno. La consegna delle opere è prevista per questa data, segnando un passo importante per il miglioramento della struttura. La fine dei lavori garantirà un servizio più efficiente e sicuro per i pendolari e la città.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.