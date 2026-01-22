Revoca a Mangiacavallo l’attacco del fronte civico con Di Rosa | Agrigento ostaggio di un sistema di potere

Il fronte civico “Tutti Insieme per una Città Normale” esprime preoccupazione per la revoca dell’incarico di Nenè Mangiacavallo come presidente dell’Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento. La decisione viene interpretata come un segnale di tensioni politiche che, secondo il movimento, rischiano di mantenere Agrigento sotto il controllo di un sistema di potere. La questione solleva interrogativi sulla trasparenza e l’autonomia delle istituzioni locali.

Il progetto civico “Tutti Insieme per una Città Normale” esprime forte preoccupazione per la revoca dell’incarico di presidente dell’Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento a Nenè Mangiacavallo. Un atto che, a nostro avviso, assume un chiaro significato politico e istituzionale e rappresenta l’ennesima manifestazione di un sistema di potere che da oltre quarant’anni impedisce alla città di crescere e di dotarsi di istituzioni autonome e credibili. Nenè Mangiacavallo non è stato rimosso per incapacità gestionale, ma perché considerato “ingestibile”. Un termine che, nel contesto agrigentino, indica chi non si lascia controllare e non accetta logiche di subordinazione politica.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

