Return to Silent Hill, nonostante il ritorno di Christophe Gans, non sembra aver riscontrato l’apprezzamento della critica. A oltre 14 anni dall’ultimo capitolo, il film si inserisce in un franchise che fatica a rinnovarsi, mantenendo uno standard che spesso è stato valutato come mediocre. Questa ripresa sembra non aver portato alla saga la svolta sperata, lasciando ancora una volta il pubblico e gli esperti perplessi sulla qualità complessiva del film.

Anche a distanza di diversi anni dall'ultimo film, il franchise basato sul popolare videogame non accenna a riprendersi nonostante il ritorno di Christophe Gans alla regia Sono passati oltre 14 anni dall'ultimo film del franchise, ma anche Return to Silent Hill sembra non aver convinto per niente la critica e pare destinato a diventare l'ennesimo film mediocre della saga. Il punteggio su Rotten Tomatoes non lascia ben sperare: su un totale di 17 recensioni nel momento in cui scriviamo, la pellicola ha raggiunto una valutazione complessiva misera, appena il 6%. Qualcosa ci dice che questo film non avrà un grande successo al botteghino questo fine settimana, nonostante i videogame abbiano un pubblico di fan affezionati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Return to Silent Hill è l'ennesimo film mediocre del franchise? Rotten Tomatoes non perdona

Leggi anche: Return to Silent Hill | Il nuovo inquietante trailer del film

Leggi anche: Return to Silent Hill | Terrore e ansia nel primo trailer del film

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Return to Silent Hill, trama e cast del film film horror al cinema dal 22 gennaio; Guarda Return to Silent Hill al cinema e conserva il biglietto per le promo Gamelife; Return to Silent Hill, il film è stato promosso o bocciato dalla critica?; Return to Silent Hill: le location del film.

Return to Silent Hill, la recensione del film che non ha capito Silent Hill 2Si può amare un'opera e fraintenderla completamente? È quello che mi sono ripetuto uscendo dalla visione di Return to Silent Hill. Christophe Gans ama Silent Hill 2. Ce lo ripete da quando, nel 2006, ... multiplayer.it

Return to Silent Hill, trama e cast del film film horror al cinema dal 22 gennaioLeggi su Sky TG24 l'articolo Return to Silent Hill, trama e cast del film film horror al cinema dal 22 gennaio ... tg24.sky.it

Return to Silent Hill, il film è stato promosso o bocciato dalla critica x.com

Appena usciti dall'anteprima di Return to Silent Hill. Domani in live vi dico la mia (senza spoiler). Model: Mathias Mazzetti di Midnight Factory facebook