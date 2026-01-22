Resident Evil | il nuovo film sarà diverso dai precedenti per una ragione molto specifica

Il nuovo film di Resident Evil, diretto da Zach Cregger, si discosterà dai precedenti, offrendo una nuova origin story per i personaggi. Ambientato a Raccoon City, il progetto promette di esplorare aspetti inediti della saga. Kali Reis, interprete nel film, invita i fan a non aspettarsi una trasposizione fedele del materiale originale, evidenziando un approccio narrativo diverso e originale rispetto alle precedenti versioni.

Procede lo sviluppo del nuovo film della saga che dovrebbe rivelarsi una nuova origin story per i personaggi con alla guida Zach Cregger, già apprezzato per Barbarians e Weapons Zach Cregger sta lavorando al prossimo lungometraggio della saga di Resident Evil ambientato a Raccoon City, ma la star Kali Reis avverte i fan di non aspettarsi un adattamento diretto del materiale originale. Sulla scia del successo ottenuto con Barbarian e prima del successo virale di Weapons, Cregger è stato annunciato come co-sceneggiatore e regista del prossimo reboot del film Resident Evil, in collaborazione con Shay Hatten, veterano della saga di John Wick. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Resident Evil Showcase, Capcom annunciata data e ora del nuovo evento su Resident Evil RequiemCapcom ha comunicato la data e l'orario del prossimo Resident Evil Showcase, un evento dedicato principalmente a Resident Evil Requiem.

