Regno Unito a Londra la prima mostra monografica su Fosco Maraini

A Londra apre la prima mostra monografica dedicata a Fosco Maraini, noto accademico e viaggiatore. Le sue fotografie, testimonianza di un secolo di esplorazioni e incontri, vengono presentate per la prima volta in una mostra che ne mette in luce il percorso e l’arte. Un’occasione per conoscere da vicino il talento di un autore che ha saputo raccontare il mondo con sensibilità e attenzione.

Le fotografie di Fosco Maraini, l'avventuroso accademico e viaggiatore che ha attraversato uomini e luoghi del secolo scorso raccontandoli con la sua macchina fotografica, vengono esposte per la prima volta a Londra. E' stata inaugurata ieri all' Istituto Italiano di Cultura diretto da Francesco Bongarrà, con una straordinaria partecipazione di pubblico, la mostra monografica "Fosco Maraini – Fotografie di un CITLUVIT". Fino al 27 marzo settanta stampe fotografiche – una mimima parte dell'immensa produzione di Maraini – offrono nella capitale britannica una panoramica unica su questo straordinario intellettuale italiano.

