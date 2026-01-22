Registro elettronico scuola cambiano le modalità di accesso | tutte le novità

Da lettera43.it

A breve, le modalità di accesso al registro elettronico scolastico in Italia subiranno delle modifiche. Con l’approvazione del ddl Semplificazioni, studenti e famiglie dovranno utilizzare esclusivamente l’identità digitale, come Spid o Carta d’Identità Elettronica (Cie), per entrare nel sistema. Questa novità mira a semplificare e rendere più sicuro l’utilizzo delle piattaforme digitali scolastiche.

A breve cambieranno le regole per accedere al registro elettronico nelle scuole italiane. Con l'approvazione del ddl Semplificazioni, studenti e famiglie dovranno utilizzare esclusivamente l'identità digitale: Spid o Carta d'Identità Elettronica (Cie). Le credenziali tradizionali rilasciate da scuole e fornitori digitali non saranno più valide. La riforma punta a proteggere i dati sensibili degli studenti e a creare un sistema unico e sicuro per tutte le scuole. Cosa cambia per il registro elettronico. La novità riguarda tutti gli utenti: la scuola passerà da sistemi frammentati basati su username e password personali a una piattaforma uniforme.

