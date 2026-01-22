regione federazione e comune patto per il progetto baseball 5

Regione Lombardia, Federazione Italiana Baseball e Softball e il Comune di Rozzano collaborano nel progetto “Baseball5 Rozzano-Sport”. Questa iniziativa mira a promuovere lo sviluppo del Baseball 5 nella comunità locale, favorendo l’inclusione e la partecipazione attraverso attività sportive accessibili e ben organizzate. Un esempio di collaborazione tra istituzioni e federazioni per sostenere lo sport e i giovani nel territorio lombardo.

Regione Lombardia e Federazione Italiana Baseball e Softball, con il Comune di Rozzano uniti nel progetto “Baseball5 Rozzano-Sport”. L’intesa è stata siglata a Palazzo Lombardia dal sottosegretario regionale con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, e dal presidente della Federazione Italiana Baseball Softball Marco Mazzieri. Presenti anche il sottosegretario del ministero all’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti, il sindaco di Rozzano Mattia Ferretti e la consigliera regionale di FdI Maira Cacucci. Con 50mila euro complessivi di risorse (35mila da Regione Lombardia e 15 dalla Fibs), l’obiettivo dell’iniziativa è favorire la scoperta dei talenti, promuovere la socialità e sostenere il benessere psicofisico di bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni, attraverso attività sportive ed educative diffuse sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

