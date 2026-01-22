Reggio Emilia le Fiamme Gialle incontrano il comandante regionale

Oggi a Reggio Emilia si è svolto un incontro tra le Fiamme Gialle e il comandante regionale, generale Paolo Kalenda. L'evento ha rappresentato un momento importante di confronto e collaborazione tra le forze di polizia e le istituzioni locali, nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza sul territorio. La visita si inserisce in un percorso di dialogo costante finalizzato alla tutela della legalità e alla collaborazione tra le diverse realtà territoriali.

Reggio Emilia, 22 gennaio 2026 – Giornata reggiana, quella di oggi, per il generale Paolo Kalenda, comandante regionale della Guardia di Finanza. E' stato accolto dal comandante provinciale, il colonnello Umberto Maria Palma, incontrando anche il capo della Procura della Repubblica, Gaetano Calogero Paci, soffermandosi sul ruolo delle Fiamme gialle nelle investigazioni di natura economica, finanziaria e patrimoniale, elementi ormai tipici di numerosi procedimenti penali, in particolare quelli legati alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale. Il comandante regionale ha poi incontrato una rappresentanza del personale in forza ai reparti, manfiestando apprezzamento per l'impegno quotidianamente svolto sul territorio a contrasto della criminalità economico-finanziaria e per l'importante contributo alla tutela della sicurezza urbana.

