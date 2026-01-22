Gli avvocati di Varese scrivono all’Ordine evidenziando come il riconoscimento di un evento referendario come attività formativa rappresenti un errore. Secondo loro, si tratta di un incontro di natura politica, finalizzato a sostenere il sì, e pertanto non dovrebbe beneficiare di crediti formativi. La questione solleva interrogativi sulla distinzione tra formazione professionale e attività politica nel contesto degli ordini professionali italiani.

“Riteniamo che l’Ordine abbia commesso un grave errore nel riconoscere come evento formativo un incontro pubblico che attiene alla campagna referendaria e ha, per espressa affermazione degli stessi promotori, un chiaro contenuto politico, essendo finalizzato a esporre le ragioni del Sì”. Con una comunicazione formale inviata via pec, 16 avvocati del foro di Varese si dissociano dalla scelta del Consiglio dell’Ordine locale di offrire tre crediti formativi ai legali che parteciperanno a un evento per il Sì al referendum organizzato dalla Camera penale (il “sindacato” dei penalisti), privo di contraddittorio e con un parterre di relatori tutti schierati a favore della riforma Nordio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, la lettera degli avvocati di Varese all’Ordine: “Revocare i crediti all’evento per il Sì, è un incontro politico”

“Crediti formativi a chi partecipa”: così l’Ordine degli avvocati di Varese spinge l’evento per il Sì al referendumL’Ordine degli Avvocati di Varese offre crediti formativi ai partecipanti dell’evento per il Sì al referendum, organizzato dalla Camera penale locale.

Separazione delle carriere, al Carcere Borbonico di Avellino l'incontro promosso dall'Ordine degli avvocati di AvellinoL’Ordine degli Avvocati di Avellino ha organizzato un incontro presso il Carcere Borbonico per discutere del tema della separazione delle carriere.

