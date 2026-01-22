Referendum costituzionale La guida per gli elettori all’estero

Il referendum costituzionale sulla giustizia si svolgerà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Gli elettori all’estero potranno esercitare il diritto di voto dalle 7 alle 23 di entrambe le giornate. Questa guida fornisce le informazioni principali per partecipare correttamente alle operazioni di voto, garantendo una comprensione chiara dei passaggi e delle modalità di voto per gli italiani all’estero.

Domenica 22 e lunedì 23 marzo si terrà il referendum costituzionale in materia di giustizia. Le operazioni di voto saranno avviate alle 7 di domenica e termineranno alle 23. per riprendere il giorno seguente alle 7 per concludersi alle 15. Si tratta di un referendum confermativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione: serve cioè a confermare o respingere una legge costituzionale approvata dal Parlamento che riguarda l' ordinamento giudiziario. A differenza dei referendum abrogativi, non c'è quorum di partecipazione. Questo il quesito a cui saranno chiamati a rispondere gli elettori: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare ' approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

Referendum costituzionale sulla giustizia, quando si vota. Le informazioni per gli elettori residenti all’esteroIl referendum costituzionale sulla giustizia si svolgerà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

