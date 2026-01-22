ravenna marchionni gode di piena fiducia

Davide Mandorlini ha aggiornato sulla situazione di Marchionni a poco più di una settimana dalla chiusura del mercato di riparazione. Attualmente, l’azienda monitora attentamente il mercato senza aver definito obiettivi specifici. La fiducia in Marchionni rimane piena, e le strategie future saranno valutate in base all’andamento del mercato.

"Stiamo osservando il mercato, ma, al momento, non abbiamo obiettivi". Davide Mandorlini ha fatto il punto della situazione a poco più di una settimana dalla chiusura delle contrattazioni del mercato di riparazione. "È vero – ha proseguito Mandorlini – stiamo vivendo un momento di flessione. La nostra priorità è quella di tornare ai livelli del girone di andata, partendo dal match di sabato contro il Guidonia ". Un punto nelle ultime 4 giornate ha frenato la marcia dei giallorossi: "La valutazione sulla rosa è più complessiva e non è legata agli ultimi risultati negativi. Non credo che le sconfitte di questo periodo riflettano il reale valore del singolo giocatore o della rosa.

Ravenna e Marchionni, prove di ripartenza. Scocco fa quadrato: "Si ricomincia dal lavoro"Ravenna e Marchionni si preparano a ripartire dopo il recente calo di rendimento.

