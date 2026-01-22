Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 22 gennaio

Ecco la rassegna stampa della Juventus per giovedì 22 gennaio, con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali. Questa sintesi offre una panoramica degli articoli e delle analisi più recenti sul club, fornendo un quadro aggiornato sulle ultime notizie e tematiche di interesse.

Calciomercato Juve: nuovo sondaggio per Gudmundsson. La Fiorentina aveva chiesto in cambio uno di loro due Kolo Muani può lasciare il Tottenham e tornare alla Juventus? La risposta di Fabrizio Romano Maldini alla Juventus? Percassi risponde così: «Il nostro obiettivo era.» Kessie Juve (Sky), incontro con l’agente in sede: cosa filtra. Comolli prova a prenotarlo, le ultimissime En-Nesyri Juventus, Romano: «Può arrivare come occasione di fine mercato. Vi spiego.» Mercato Juve: prestito in arrivo per Crapisto. Ecco dove si trasferirà Ngana lascia la Juventus: ufficiale la cessione al Rapperswil-Jona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

rassegna stampa juve prime pagine quotidiani sportivi 8211 22 gennaio

© Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 22 gennaio

Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 22 gennaioLa vittoria della Juventus nel penultimo turno della League Phase contro il Benfica di Mourinho è uno degli argomenti principali sulle prime pagine. tuttomercatoweb.com

Spalletti vince in Champions League, Tuttosport in apertura: La Juve chiama il G8La Juve chiama il G8 è il titolo scelto da Tuttosport per aprire la sua prima pagina odierna all'indomani del successo bianconero. tuttomercatoweb.com

