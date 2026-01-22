Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 22 gennaio
Ecco la rassegna stampa della Juventus per giovedì 22 gennaio, con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali. Questa sintesi offre una panoramica degli articoli e delle analisi più recenti sul club, fornendo un quadro aggiornato sulle ultime notizie e tematiche di interesse.
Calciomercato Juve: nuovo sondaggio per Gudmundsson. La Fiorentina aveva chiesto in cambio uno di loro due Kolo Muani può lasciare il Tottenham e tornare alla Juventus? La risposta di Fabrizio Romano Maldini alla Juventus? Percassi risponde così: «Il nostro obiettivo era.» Kessie Juve (Sky), incontro con l’agente in sede: cosa filtra. Comolli prova a prenotarlo, le ultimissime En-Nesyri Juventus, Romano: «Può arrivare come occasione di fine mercato. Vi spiego.» Mercato Juve: prestito in arrivo per Crapisto. Ecco dove si trasferirà Ngana lascia la Juventus: ufficiale la cessione al Rapperswil-Jona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Rassegna Stampa Sportiva 10 Gennaio 2026 TUTTONOTIZIE
Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 gennaio: la rassegna stampa; La Juve dilaga. Roma, parte il mercato? - La rassegna stampa del 13 gennaio 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 gennaio: la rassegna stampa; Inter e Napoli di corto muso, cade la Juve - La rassegna stampa del 18 gennaio 2026.
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 22 gennaioLa vittoria della Juventus nel penultimo turno della League Phase contro il Benfica di Mourinho è uno degli argomenti principali sulle prime pagine. tuttomercatoweb.com
Spalletti vince in Champions League, Tuttosport in apertura: La Juve chiama il G8La Juve chiama il G8 è il titolo scelto da Tuttosport per aprire la sua prima pagina odierna all'indomani del successo bianconero. tuttomercatoweb.com
TeleRama. . STAMPA OGGI LA RASSEGNA STAMPA DI TELERAMA DEL 22 GENNAIO 2026 facebook
Ma secondo voi, è più probabile che tutte le testate sportive sbaglino una traduzione e poi di colpo tutte la correggano tranne una, oppure che un calciatore abbia detto una cretinata, e l'ufficio stampa provi a mettere una pezza chiamandone un paio per "ricont x.com
