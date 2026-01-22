Rapito legato e torturato da due ragazzi | Mi sono svegliato incappucciato in un furgone

Un cittadino italiano di 24 anni, residente in Germania, è stato arrestato a Brescia con l’accusa di aver sequestrato, legato e torturato un uomo, di cui si è poi scoperto essere stato rapito e trasportato in un furgone incappucciato. L’indagine ha portato alla luce un episodio di estorsione, evidenziando la gravità e la complessità di questa vicenda giudiziaria.

Un cittadino italiano di 24 anni, residente in Germania, è stato arrestato a Brescia per sequestro di persona a scopo di estorsione. Il giovane, insieme a un complice, avrebbe rapito e picchiato un camerunense di 37 anni perché aveva rifiutato una proposta di lavoro illegale.

