Rapinò una donna con la pistola | arrestato 33enne

Un uomo di 33 anni è stato arrestato e si trova in custodia dopo aver rapinato una donna nel parcheggio di un supermercato a Civate lo scorso 7 gennaio. Durante la rapina, il malvivente ha minacciato la vittima con una pistola. L’arresto è stato possibile grazie alle indagini condotte dalle forze dell’ordine, che hanno identificato e fermato il responsabile.

Arrestato, e già in carcere, il pericoloso malvivente che lo scorso 7 gennaio rapinò una donna nel parcheggio di un supermercato di Civate dopo averle puntato contro una pistola. Nella mattinata del 21 gennaio 2026 i militari della Stazione Carabinieri di Valmadrera hanno dato esecuzione a.

