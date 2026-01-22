RAI3 | La biblioteca dei sentimenti venerdì 23 gennaio alle 15 | 20

RAI3: “LA BIBLIOTECA DEI SENTIMENTI” Conduce Maria Latella Ospiti: Massimiliano Bruno, Aurelio Picca, Flavia Piccinni, Renzo Rosso e Cristina Cassar Scalia Venerdì 23 gennaio alle 15.20 La “Biblioteca dei Sentimenti” racconta le storie, le emozioni e le caratteristiche meno note degli autori e dei personaggi che attraverso pagine e scritti entrano nella biblioteca di ciascuno di noi. In ogni puntata Maria Latella dialogherà faccia a faccia con autori e volti noti della cultura e dello spettacolo, provando a rispondere assieme ai suoi ospiti alle domande più stringenti offerte dell’attualità ma anche a quelle più divertenti, navigando tra le suggestioni e le idee che dai libri, di oggi e di ieri, nascono. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

