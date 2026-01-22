rai 1 la preside luisa ranieri idolo delle donne

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( La Preside ) Ennesima stagione positiva per la fiction Rai diretta da Maria Pia Ammirati. Dopo il non scontato successo del remake di Sandokan che ha toccato vette del 40% di share e la conferma di titoli come Un professore e Don Matteo che sta tenendo medie vicine al 25%, si fa largo con onore la nuova produzione La preside che, dopo il 27% di settimana scorsa, questo lunedì ha segnato il 27.5% con 4,6 milioni di spettatori e 50mila utenti connessi dai device. La serie è ispirata alla vicenda vera di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano (Napoli) che ha lottato per il riscatto educativo e sociale del suo territorio, diventando un simbolo di coraggio e determinazione contro l’abbandono scolastico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

