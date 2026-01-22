ragazzino 14enne suicida la preside della scuola sospesa tre giorni

La preside dell’Istituto Pacinotti di Fondi è stata sospesa per tre giorni in seguito al suicidio di un alunno di 14 anni, Paolo Mendico. La decisione è stata presa nell’ambito di un procedimento avviato dopo l’accaduto, che ha suscitato grande attenzione e preoccupazione sulla sicurezza e il supporto agli studenti. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi adeguati nel contesto scolastico per prevenire tragedie di questo tipo.

Roma, 22 gennaio 2026 - Tre giorni di sospensione per la preside dell'Istituto Pacinotti di Fondi. E' il risultato del procedimento avviato nei suoi confronti dopo il suicidio di un alunno della sua scuola, il giovane Paolo Mendico, avvenuto il giorno precedente all'inizio delle lezioni, fa sapere la Flc Cgil. "Un esito che dimostra quanto fosse fondato il nostro timore di una gestione sbagliata dell'intera vicenda da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito che ha preferito concentrare l'attenzione sulla ricerca a tutti i costi di un colpevole, per dimostrare di saperlo trovare e di saperlo punire, mentre sono ancora in corso indagini penali per accertare eventuali responsabilità", ha commentato Roberta Fanfarillo, responsabile nazionale dei dirigenti scolastici Flc Cgil, che aggiunge: "Né è prova lampante la decisione di avviare la contestazione ancor prima dell'inizio dell'indagine ispettiva, destinata evidentemente a trovare una qualche giustificazione a un giudizio di fatto già scritto in una vicenda che ha creato allarme sociale e un giudizio negativo sull'impegno della scuola nell'affrontare le fragilità e le criticità delle relazioni fra adolescenti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

