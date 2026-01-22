A causa della recente nevicata dell’Epifania, l’Unione della Romagna Faentina ha affrontato numerosi interventi di rimozione di rami caduti e danni vari, con un costo stimato di circa 43 mila euro. Oltre ai lavori dei vigili del fuoco, è stato necessario intervenire per garantire la sicurezza pubblica e la riapertura delle strade interessate. Questa situazione ha comportato un notevole impatto economico per l’ente, evidenziando le sfide legate alle condizioni meteorologiche av

Rami caduti, tagliati e rimossi. Oltre ai numerosi interventi dei vigili del fuoco l’abbondante nevicata dell’Epifania ha comportato un debito fuori bilancio nell’ Unione della Romagna Faentina per circa 43mila euro. È quanto deliberato dalla Giunta dell’Unione dei Comuni nei giorni scorsi. "Le nevicate di elevata intensità – si legge nell’atto – hanno determinato una situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati. Il peso della neve ha infatti causato il crollo di alcuni alberi e la rottura di numerosi rami, rimasti appesi alle piante o caduti al suolo sulla pubblica via". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raffica di interventi per la nevicata. Debito di 43mila euro per l’Unione

