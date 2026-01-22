Raccordo Nord di Jesolo verso Cortellazzo cantiere previsto per il 2027

Mercoledì sera si è tenuto a Jesolo un incontro pubblico presso il Pala Turismo, dedicato alla presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per il completamento del raccordo Nord verso Cortellazzo. L’intervento, previsto per il 2027, coinvolge oltre 300 partecipanti e rappresenta un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale della zona. La discussione ha affrontato dettagli e obiettivi del progetto, illustrando le future opere di miglioramento viabilistico.

Più di 300 persone mercoledì sera in Sala Palladio del Pala Turismo di Jesolo, all’incontro pubblico dedicato alla presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per il completamento del raccordo Nord di Jesolo verso Cortellazzo. Un appuntamento molto partecipato per un’opera attesa.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Travolto in un cantiere Anas sul raccordo a Corciano: grave un operaio di Vasto [FOTO]Un incidente grave si è verificato venerdì mattina sul raccordo Ra6 tra Perugia e Bettolle, coinvolgendo un operaio di Vasto in un cantiere Anas a Corciano. Leggi anche: Lavori in arrivo sul raccordo per la Tangenziale Nord: le uscite alternative Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Raccordo nord di Jesolo verso Cortellazzo, il 21 gennaio un incontro pubblico al Pala turismo; Raccordo nord di Jesolo: presentato il progetto verso Cortellazzo; Bretella per Cortellazzo, pronto il piano per tagliare il traffico; Incontro pubblico sul raccordo nord di Jesolo: presentato il progetto verso Cortellazzo. RACCORDO NORD JESOLO: NEL 2027 L’AVVIO DEI LAVORI - Il raccordo per Cortellazzo sarà realtà. L’inizio dei lavori è previsto per il 2027, la conclusione per fine 2029. Lo ha annunciato il sindaco di Jesolo Christofer De Zotti, durante l’incontro pubblico d - facebook.com facebook #A13 - S. Bernardino -> Sargans - tra Coira-Nord e Raccordo di Sarganserland traffico fortemente rallentato, traffico congestionato, ritardi fino a 40 minuti x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.