Raccolta rifiuti Legambiente premia 21 comuni virtuosi legati a Silea

Legambiente Lombardia ha riconosciuto 21 Comuni soci di Silea per i loro risultati nella raccolta differenziata e nel riciclo. Questo premio evidenzia l’impegno delle amministrazioni locali nel migliorare la gestione dei rifiuti e promuovere pratiche sostenibili. La collaborazione tra Silea e i Comuni premiati rappresenta un passo importante verso un sistema di raccolta più efficiente e rispettoso dell’ambiente.

Sono 21 i Comuni soci di Silea premiati oggi da Legambiente Lombardia per i risultati ottenuti nella raccolta differenziata e nel riciclo. Quindici amministrazioni hanno ricevuto, in particolare, il riconoscimento di "Comune Riciclone" per essere riuscite a contenere la produzione di rifiuti non.

