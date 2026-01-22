Question time di Sottanelli Azione su A14 | Salvini difende l' indifendibile

Nel suo intervento su Question Time, il ministro Salvini ha affrontato i ritardi nei lavori dell’autostrada A14 tra Marche e Abruzzo. La risposta fornita non ha convinto Giulio Sottanelli, che ha espresso la propria insoddisfazione. Questa vicenda evidenzia le criticità nella gestione delle infrastrutture e la percezione di mancanza di chiarezza nelle comunicazioni ufficiali.

Il deputato di Azione è intervenuto in aula alla Camera con il ministro delle infrastrutture. Ali Abruzzo: “Vicini a sindaci e cittadini per disagi A14, risposta governo insufficiente” La risposta del ministro Salvini sui ritardi nei lavori sull’autostrada A14 tra Marche e Abruzzo non soddisfa Giulio Sottanelli. Il deputato abruzzese di Azione è intervenuto in aula alla Camera al question time con il ministro delle infrastrutture. “Dopo oltre 12 anni di lavori, i disagi sulla A14 nella tratta tra le basse Marche e l’Abruzzo sono ancora presenti. Il ministro Salvini non ha mantenuto le promesse fatte nel 2023, rispondendo a una mia interrogazione su questo tema: oggi i cantieri sono ancora là, i cittadini non ce la fanno più e sono esasperati per le tantissime code provocate dagli interventi, per gli incidenti legati anche alla scarsa illuminazione e, non da ultimo, per l’aumento dei pedaggi” dice Giulio Sottanelli.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Il ministro Salvini fa il punto sui cantieri della A14. Sottanelli (Azione): "Difende l'indifendibile, sono ancora lì"Il ministro Salvini ha aggiornato sullo stato dei cantieri sulla A14 tra Marche e Abruzzo durante il Question Time.

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Sottanelli (Azione): “Salvini venga davvero in Abruzzo, così vedrà lo stato disastroso dell’A14”

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Il ministro Salvini fa il punto sui cantieri della A14. Sottanelli (Azione): Difende l'indifendibile, sono ancora lì; Lavori infiniti in A14, Sottanelli (Azione) all'attacco: In diretta tv chiederò conto a Salvini sui ritardi; Sottanelli (Az), su lavori A14 Salvini difende l'indifendibile; Sottanelli (Azione) sui ritardi nei lavori della A14: Chiederò a Salvini in diretta tv perchè le scadenze non sono state rispettate.

Il ministro Salvini fa il punto sui cantieri della A14. Sottanelli (Azione): Difende l'indifendibile, sono ancora lìInsoddifatto il deputato di Azione delal risposta data dal ministro dei Trasporti nel Question Time del parlamento. Salvini parla dei 441 milioni di lavori tra cantieri ultimati e in corso, ma, rimarc ... ilpescara.it

Sottanelli (Azione) sui ritardi nei lavori della A14: Chiederò a Salvini in diretta tv perchè le scadenze non sono state rispettateIl parlamentare di Azione Giulio Cesare Sottanelli interviene in merito al question time in programma il 21 gennaio con il ministro Salvini sui ritardi nel completamento dei lavori nel tratto abruzzes ... ilpescara.it

Francesco Emilio Borrelli. . Nel goffo tentativo di chi governa di non affrontare mai i problemi scaricando le responsabilità su chi c'era prima il Ministro Salvini ha accusato ,durante il question time, l'esecutivo del 2008. Peccato che al governo c'era proprio la le facebook

La mia risposta al question time di oggi alla Camera dei Deputati sul semestre aperto di Medicina. x.com