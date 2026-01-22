Questa è Lilli Gruber L’incendio e la diretta interrotta | la foto virale della giornalista

Un’immagine di Lilli Gruber ha recentemente catturato l’attenzione online, diventando rapidamente virale. La foto, che mostra un episodio durante una diretta, ha suscitato curiosità e discussioni tra gli utenti. In questo articolo, analizzeremo i dettagli dell’incidente e il contesto in cui si è verificato, offrendo una panoramica chiara e obiettiva dell’accaduto.

Sta facendo il giro del web uno scatto diventato virale nel giro di poche ore, un’immagine che ha incuriosito, divertito e in parte anche preoccupato il pubblico televisivo. Protagonista è Lilli Gruber, volto storico del programma di approfondimento serale di La7 “Otto e Mezzo”, fotografata in una situazione decisamente insolita, lontana dall’eleganza composta dello studio televisivo a cui gli spettatori sono abituati. Nella foto la giornalista appare seduta per terra, a gambe incrociate, sul palco del World Economic Forum di Davos, in Svizzera. Davanti a lei una pila di fogli, uno zaino appoggiato a terra, una bottiglia d’acqua quasi vuota e un paio di bicchieri di carta.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Lilli Gruber evacuata a Davos: incendio durante la diretta | VIDEODurante la puntata di Otto e mezzo del 21 gennaio, prevista a Davos, Lilli Gruber è stata evacuata a causa di un incendio durante la diretta.

Incendio a Davos, Lilli Gruber evacuata durante la diretta di Otto e MezzoUn incendio a Davos ha provocato l’evacuazione di Lilli Gruber durante la diretta di Otto e Mezzo, trasmessa su La7.

