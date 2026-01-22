Quelle macchie rosse che non vogliamo vedere

Le immagini di spazi abbandonati, macchiati di vestiti smessi e rossi, rivelano una realtà spesso nascosta. Queste fotografie, pubblicate su fonti come il Manifesto e il Guardian, mostrano ambienti trascurati e segnati dal tempo. Un richiamo alla necessità di attenzione e sensibilità verso territori dimenticati, dove le tracce di un passato trasandato raccontano storie di abbandono e degrado.

Facevano un effetto raccapricciante, ieri, le fotografie, sul Manifesto, sul Guardian, di uno spazio squallido chiazzato dal rosso di vestiti smessi e abbandonati sul suolo. L’effetto raccapricciante veniva dalla concomitanza con le sontuose fotografie degli abiti rosso carminio di Valentino, indosso alle splendide donne che li avevano portati. Le chiazze rosse, in realtà arancione ma dal colore accentuato nelle foto, erano quelle delle tute dei prigionieri dell’ Isis che se n’erano spogliati fuggendo dal campo di al Hol, che ne racchiudeva finora più di 30 mila, vigilati, in nome della difesa del resto del mondo, dalle Forze della Siria Democratica, SDF, a maggioranza curde. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Quelle macchie rosse che non vogliamo vedere Maurizio Landini, che imbarazzo: "Le vede quelle bandiere rosse?"Maurizio Landini si esprime con fermezza, evidenziando il ruolo dei social come strumenti di immediato riscontro sulla realtà. Leggi anche: C’è un’Italia che non vogliamo vedere La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Cosa fare se si hanno macchie rosse sulla pelle Argomenti discussi: Carlos Choc Chub. Giornalismo, resistenza e memoria in Guatemala; I piccoli punti rossi individuati dal telescopio spaziale Webb potrebbero essere buchi neri nascosti; Papilloma virus: ecco perché il vaccino anti-HPV è efficace contro i tumori. Studi su milioni di pazienti; Meningite, le precauzioni, la sintomatologia e chi è a rischio: i consigli dell'infettivologo. Macchie sulla pelle di un bambino: cause, diagnosi e rimediScopri le diverse cause delle macchie sulla pelle nei bambini. Da macchie rosse a quelle più scure, comprendi quando agire e come gestirle. microbiologiaitalia.it Macchie sulla Pelle: Quando preoccuparsiScopri quando le macchie sulla pelle sono preoccupanti e i segnali che richiedono attenzione dermatologica immediata. microbiologiaitalia.it Questa sera un gattino è stato investito al ponte rosso, purtroppo è deceduto, l'ho spostato sul ciglio della strada prima dell'ingresso della ciclabile lato destro direzione Modigliana, il gattino è bianco/con macchie rosse e occhi azzurri. Se qualcuno lo sta cerca - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.