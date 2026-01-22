Quando la forza del gruppo spegne i telefonini

Quando la forza del gruppo prende il sopravvento, i telefonini si spengono e l’attenzione si rivolge alla presenza reale. I ragazzi raccolti sul treno, immersi in conversazioni e sorrisi condivisi, mostrano come il legame umano possa superare le digitali distrazioni. È in questi momenti che si percepisce la vera connessione tra le persone, fatta di sguardi, gesti e complicità, oltre lo schermo del telefono.

L'altro giorno in treno, mi sono trovato sulla stessa carrozza con una Primavera di Serie A. Niente di strano. Piacevolmente strano, semmai, non vedere tutti i ragazzi isolati da mega-cuffie o da qualche Candy Crush. Una decina di loro era raccolta su quattro sedili che si guardavano, impegnati in un gioco di ruolo. A seconda delle carte ricevute, tenute segrete, alcuni erano lupi mannari, altri contadini, in guerra tra loro. È lo stesso gioco diventato un rito nella Nazionale femminile di tennis, Lupus in tabula. La Paolini ne ha parlato in conferenza: "Ieri sera hanno vinto i contadini. Ci divertiamo, ma soprattutto è un modo in più per fare squadra".

