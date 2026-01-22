Quando il biathlon oggi in tv | orario short individual maschile Nove Mesto startlist streaming

Oggi, giovedì 22 gennaio, si svolge la sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 a Nove Mesto. La competizione maschile nello short individual inizia con l'orario di partenza e la startlist ufficiale. Per seguire l’evento, sono disponibili anche lo streaming e aggiornamenti su orari e partecipanti.

Oggi, giovedì 22 gennaio, prenderà il via la sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Nove Mesto (Cechia) inizierà un nuovo appuntamento, l'ultimo che precedere le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Per questo, le prestazioni andranno tarate con grande attenzione per la vicinanza della rassegna a Cinque Cerchi. LA DIRETTA LIVE DELLA SHORT INDIVIDUAL MASCHILE DI BIATHLON DALLE 18.15 Quest'oggi andrà in scena la 15 km short individual maschile. Un format particolare quello a cui si assisterà a partire dalle 18:15. Una Night Race in cui si seguirà l'alternarsi tipico dei poligoni a terra e in piedi, ma dovendo coprire una distanza nelle frazioni di fondo inferiore e pagando meno in termini di bersaglio mancato (30? e non 1? sul proprio tempo).

